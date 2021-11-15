У Миколаєві відкриють окремі пункти для COVID-вакцинації дітей

"Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2. Відповідні документи вже подали до МОЗ", - написав міський голова.

Він також зазначив, що в Миколаєві від коронавірусу вакцинувалися 633 дитини. Сєнкевич уточнив, що це 2,2% від кількості юних мешканців віком від 12 до 18 років.

Загалом у місті першу дозу вакцини отримали 43 008 жителів, а другу - 120 241 городян.

Станом на 15 листопада, у Миколаєві зареєстровано 7 269 активних хворих на коронавірус. За останню добу інфекцію виявили у 543 городян.