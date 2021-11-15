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У Миколаєві відкриють окремі пункти для COVID-вакцинації дітей

Автор: Іванна Шовкун

У Миколаєві планують відкрити три окремі пункти вакцинації від коронавірусу для дітей. В Україні COVID-щеплення дозволено робити дітям від 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у Facebook.

"Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2. Відповідні документи вже подали до МОЗ", - написав міський голова.

Він також зазначив, що в Миколаєві від коронавірусу вакцинувалися 633 дитини. Сєнкевич уточнив, що це 2,2% від кількості юних мешканців віком від 12 до 18 років.

Загалом у місті першу дозу вакцини отримали 43 008 жителів, а другу - 120 241 городян.

Станом на 15 листопада, у Миколаєві зареєстровано 7 269 активних хворих на коронавірус. За останню добу інфекцію виявили у 543 городян.

Нагадаємо, в Києві відкривається новий центр вакцинації від коронавірусу.

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ВакцинаціяМиколаїв