У Миколаєві спростували інформацію про зростання захворілих на рак біля сховищ відходів МГЗ

Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації не може відповісти, чи є зростання чи зниження захворюваності у районі Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну відповідь на запит редакції " Новини-N ".

Громадська організація "Стоп шлам" з посиланням на ОДА повідомила про зростання онкозахворюваності у Вітовському районі Миколаївської області.

Негативну статистику пов'язали із роботою МГЗ, що знаходиться в районі.

Насправді ж МГЗ навели цифри статистики Галицинівської ОТГ, де безпосередньо розташований завод і живе більша частина його працівників. На МГЗ вкотре звинуватили громадських працівників у маніпуляціях. Щодо "Стоп шламу" поліція проводить розслідування у справі про шахрайство при спробі стягнення із заводу 9,2 млрд грн моральної компенсації.

Колишній Вітівський район досить великий і в ньому працює з десяток підприємств. Щоб отримати точну картину, ми запросили до ОДА уточнювальні дані щодо Галицинівської ОТГ. Саме там знаходиться завод, а більшість працюючих на ньому проживають у селах громади: Галицинове, Лупареве, Лимани.

Однак виявилося, що точних даних Управління охорони здоров'я немає, статистика ведеться в розрізі районів. Але навіть така статистика не відповідає озвученим ГО "Стоп шлам" цифрам.

За останній рік онкозахворюваність у Вітовському районі знизилася на 43,4%, а за звітний період 2015-2019 - на 0,4%.

Середній показник захворюваності на онкологічні хвороби на 100 тис. населення у Вітовському районі за 2020 р. - 247,1, що значно нижче середнього по області в 314.

Для порівняння: найвищий показник зафіксовано у Миколаєві - 373. Він знизився за останній рік на 12,6%. А зростання нових випадків ракових захворювань спостерігається у Братському (+8,7%) та Арбузинському районах (+2,5%).