У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню

У Миколаєві під обстріл російських окупантів потрапила онкологічна лікарня. На щастя, будівля не сильно постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника обласного управління охорони здоров'я Максима Безносенка.
"Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області", - розповів він.
Також Безносенко зазначив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" - вона не просто хвора, вона вже в агонії.
"Якщо ненависть до ворога гуртує - ми вже найзгуртованіша нація в світі", - пише він.
Відео: обстріляна онкологічна клініка в Миколаєві
Раніше повідомлялося, що мер Миколаєва анонсував необов'язкову евакуацію із міста.
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