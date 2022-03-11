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У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню

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Миколаїв, П'ятниця 11 березня 2022 23:55
У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню Фото: обстріляно онкологічну лікарню в Миколаєві (facebook.com/maxim.beznosenko)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві під обстріл російських окупантів потрапила онкологічна лікарня. На щастя, будівля не сильно постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника обласного управління охорони здоров'я Максима Безносенка.

"Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області", - розповів він.

Також Безносенко зазначив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" - вона не просто хвора, вона вже в агонії.

"Якщо ненависть до ворога гуртує - ми вже найзгуртованіша нація в світі", - пише він.

Відео: обстріляна онкологічна клініка в Миколаєві

Раніше повідомлялося, що мер Миколаєва анонсував необов'язкову евакуацію із міста.

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