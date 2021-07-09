RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві вночі сталася масова бійка зі стріляниною

Автор: РБК-Україна

Вночі у Миколаєві сталася бійка зі стріляниною. Поліція затримала шістьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" та ст. 296 "Хуліганство" ККУ.

Раніше в Миколаєві у ніч на 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. В результаті двоє людей отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївСтрільба