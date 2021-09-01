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У Миколаєві чоловік влаштував стрілянину на ринку

Автор: РБК-Україна

У Миколаєві чоловік на ринку влаштував стрілянину і застрелив бродячого собаку. Серед людей постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Повідомляється, що в поліцію поступило повідомлення від громадян про те, що на території продовольчого ринку по проспекту Центральному в Миколаєві невідомий чоловік в магазині застрелив собаку і пішов.

"Від отриманих ушкоджень тварина загинула. Поліцейські встановили особу зловмисника і зараз вживають заходів для його розшуку", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 299 "жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Оболонському районі Києва молодик стріляв по перехожих.

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Миколаїв