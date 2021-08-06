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У Миколаєві на подвір'я жінки кинули гранату. Поліція порушила справу

Автор: Дмитро Левицький

У Миколаєві сьогодні вранці стався вибух. На подвір'я 50-річної мешканки міста хтось кинув гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаєва.

Жінка звернулася до поліції близько 4:45 ранку. Вона розповіла, що на її подвір'ї стався вибух, в результаті якого було пошкоджено автомобіль, віконне скло будинку та частину даху. Сама жінка та мешканці будинку не постраждали.

Вибухотехніки та слідчі вилучили з місця вибуху уламки, попередньо, від гранати РГД-5. Вилучені уламки відправили на експертизу.

Поліція порушила кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Причетним загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років. Зараз проводиться розслідування.

Фото: наслідки вибуху гранати у Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

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