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У Миколаєві заарештували підозрюваного у потрійному вбивстві працівників АЗС

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 13:56
У Миколаєві заарештували підозрюваного у потрійному вбивстві працівників АЗС
Фото: місце інциденту (novosti-n.org)

Чоловіка триматимуть під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

У Миколаєві суд заарештував підозрюваного у потрійному вбивстві працівників АЗС на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що Ленінський районний суд Миколаєва обрав затриманому за вбивство трьох осіб 48-річному місцевому жителю міру запобіжного заходу.

"Чоловіка триматимуть під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції, та вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами, грошові кошти з заправної станції викрадені не були.

Зазначимо, що розслідування триває, а за скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманий за вбивство трьох працівників на автозаправній станції в Миколаєві виявився їхнім колегою, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї.

Крім того, під час затримання при собі у підозрюваного виявлено велику кількість зброї та боєприпасів: два револьвери, два пістолети, п'ять споряджених магазинів до пістолетів, більше сотні патронів, частина з яких бойові, ніж. Всі ці предмети знаходилися безпосередньо у зловмисника та в сумці, яка була при ньому.

Як повідомляло РБК-Україна, у Миколаєві на газовій заправці були виявлені три трупи з вогнепальними пораненнями. В приміщенні газової заправки "Фактор", розташованої по вулиці Новозаводська, виявлено три трупи зі слідами насильницької смерті.

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