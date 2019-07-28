Микита не ревнує? Переможниця Холостяк 9 "завела" мережу фото в купальнику

Даша Квіткова блиснула ідеальною засмагою та стрункою фігурою
Переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова, яка раніше умилила мережу ніжним фото зі своїм обранцем Микитою Добриніним, розповіла своїм шанувальникам про нове тестування камери свого гаджета. Білява красуня похвалилася не тільки камерою девайса, але заразом - і своїм струнким тілом з ідеальною засмагою. Даша опублікована в Instagram знімок в білому купальнику і поцікавилася у своїх фанів - як їм подобається обновка.
21-річна дівчина викликала справжній фурор в мережі, в коментарях посипалися захоплені відгуки, але... і недоброзичливці також не змусили на себе довго чекати. У той же час численні підписники Дарини радять їй не звертати уваги на негативні коменти - мовляв, соромно демонструвати свої принади і в тому ж дусі - і пояснюють подібні закиди простою заздрістю.
"Знову тестую камеру, начебто знімає непогано. Вам як?" - підписала відвертий і провокаційний знімок Квіткова.
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Користувачі мережі жваво коментують фото красуні, а деякі навіть запитують рецепт її особистого раціону - так їх захопила струнка і підтягнута Даша.
Скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розохотила мережу пляжними фото з коханим з Єгипту.
Також повідомлялося, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова спокусила мережу фото в бікіні на відпочинку з Микитою Добриніним.
Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова заінтригувала фотосесією у весільних сукнях.