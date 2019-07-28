Микита не ревнує? Переможниця Холостяк 9 "завела" мережу фото в купальнику

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова блиснула ідеальною засмагою та стрункою фігурою

Переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова, яка раніше умилила мережу ніжним фото зі своїм обранцем Микитою Добриніним, розповіла своїм шанувальникам про нове тестування камери свого гаджета. Білява красуня похвалилася не тільки камерою девайса, але заразом - і своїм струнким тілом з ідеальною засмагою. Даша опублікована в Instagram знімок в білому купальнику і поцікавилася у своїх фанів - як їм подобається обновка.

21-річна дівчина викликала справжній фурор в мережі, в коментарях посипалися захоплені відгуки, але... і недоброзичливці також не змусили на себе довго чекати. У той же час численні підписники Дарини радять їй не звертати уваги на негативні коменти - мовляв, соромно демонструвати свої принади і в тому ж дусі - і пояснюють подібні закиди простою заздрістю.

"Знову тестую камеру, начебто знімає непогано. Вам як?" - підписала відвертий і провокаційний знімок Квіткова.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі жваво коментують фото красуні, а деякі навіть запитують рецепт її особистого раціону - так їх захопила струнка і підтягнута Даша.

Красуня;

Даринка, класний загар!

Просто ідеальна! Напиши пліз раціон - що їси, які вправи робиш;

Дуже красива;

Якщо є що показувати, то заради Бога! Даша, фігура в тебе супер!

Микита не ревнує?

Напевно коли Микити немає вдома, Дарині нудно. Виставила фото і насолоджується коментарями. Так і вечір пролетів;

Цілком гідно;

Бомба!

Шикарна фігура. Тільки не розумію моду на труси до пояса;

Гарне фото! На мою думку тут все добре. І модель, і білизна, ну і камера в телефоні хороша! Нехай говорять, прям цікаво читати коментарі;

Якість супер, і фігурка бомба!

Як же я тащуся від тебе і твоєї засмаги!

Це такий менталітет у нашого народу: все одно знайдуть до чого причепитися, і жодного дня не проживуть без гнилого коментаря. Або! Просто заздрість - молодості, красі та чарівності. Подумати, у всіх коментаторів ідеальні фото в їх стрічці?! Впевнена, це не так. Трусики відмінно сидять (я теж так часто ношу, нічого не тисне, і як дивишся у дзеркало, приємно глянути), і коли тут пишуть, що вони на шиї, то вона у них напевно в іншому місці, ніж у всіх нормальних людей. Все відмінно!

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розохотила мережу пляжними фото з коханим з Єгипту.

Також повідомлялося, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова спокусила мережу фото в бікіні на відпочинку з Микитою Добриніним.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова заінтригувала фотосесією у весільних сукнях.