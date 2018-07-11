Жодного обмеження доступу журналістів до кулуарів Ради не буде, - Парубій

Голова ВР закликав зняти будь-які дискусії з цього приводу

Спікер парламенту Андрій Парубій запевнив, що жодного обмеження доступу журналістів до кулуарів Верховної ради не буде. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Жодного обмеження доступу українських журналістів до кулуарів Верховної ради України не буде. Це та позиція, яку я хочу, щоб ви зазначили, і з цього приводу зняли будь-які дискусії", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, раніше акредитовані парламентські журналісти написали лист Парубію, в якому закликали спікера не схвалювати обмеження доступу ЗМІ до кулуарів парламенту. Зокрема, кореспонденти стурбовані рішенням комітету з питань регламенту щодо обмеження доступу представників ЗМІ в кулуари, вони заявили, що таке рішення веде до обмеження свободи слова.

Раніше глава комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар запевнила ЗМІ, що для українських журналістів у Раді не буде "гетто", при цьому вона зазначила, що в Раді деякі псевдожурналісти знімали провокаційні матеріали для російських ЗМІ.