"Никто не будет воевать": в России произошла стрельба в одном из военкоматов

Стрельба произошла в военкомате города Усть-Илимска Иркутской области, в результате которой получил ранения начальник призывной комиссии.

Официальной информации о случившемся пока нет.

В свою очередь местные Telegram-каналы опубликовали видео инцидента. На нем мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а присутствующие выбегают из помещения.

По данным Telegram-канала Mash, стрелок, перед тем как выстрелить, заявил "Никто не будет воевать".

По данным Baza, стрелявший задержан. Им оказался местный житель 1997 года рождения.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ и подписал соответствующий указ. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать до 300 тысяч человек.

Кроме того, в России уже несколько губернаторов подвергли критике мобилизацию, а по ряду регионов противники "могилизации" начали выходить на протесты.

В Генштабе ВСУ рассказали, что военное командование РФ начало перебрасывать на войну против Украины мобилизованных россиян без подготовки.

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