Не Нігоян. Слідство встановило першого вбитого активіста Майдану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський на прес-конференції "8-а річниця вбивства перших героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії".

"Проблемним питанням є розкриття перших трьох вбивств. Тут є спірне питання з урахуванням судово-медичних експертиз. На даний момент, хто є першим убитим за часом, - це Юрій Вербицький або Сергій Нігоян за часом... Але за останніми даними, це Вербицький. Тобто Нігоян, (Михайло, - ред.) Жизневський і (Роман, - Ред.) Сеник - це три вбивства, які не розкриті, але слідчими ДБР активізована робота по цьому напрямку", - зазначив Яблонський.

Зазначимо, довгий час першим убитим активістом Майдану вважався Сергій Нігоян, який загинув вранці 22 січня 2014 року від пострілу свинцевою картеччю в районі стадіону "Динамо".