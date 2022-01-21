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Не Нігоян. Слідство встановило першого вбитого активіста Майдану

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 18:25
Не Нігоян. Слідство встановило першого вбитого активіста Майдану Фото: Юрій Вербицький виявився першим убитим активістом Майдану (kvedomosti.com)
Автор: Олександр Мороз

Державне бюро розслідування встановило першого вбитого активіста Майдану 2014 року. Експертизи підтвердили, що першою жертвою став львів'янин Юрій Вербицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський на прес-конференції "8-а річниця вбивства перших героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії".

"Проблемним питанням є розкриття перших трьох вбивств. Тут є спірне питання з урахуванням судово-медичних експертиз. На даний момент, хто є першим убитим за часом, - це Юрій Вербицький або Сергій Нігоян за часом... Але за останніми даними, це Вербицький. Тобто Нігоян, (Михайло, - ред.) Жизневський і (Роман, - Ред.) Сеник - це три вбивства, які не розкриті, але слідчими ДБР активізована робота по цьому напрямку", - зазначив Яблонський.

Зазначимо, довгий час першим убитим активістом Майдану вважався Сергій Нігоян, який загинув вранці 22 січня 2014 року від пострілу свинцевою картеччю в районі стадіону "Динамо".

Нагадаємо, в серпні 2020 року було завершено розслідування справи про вбивство сейсмолога Юрія Вербицького. За даними слідства, його разом з іншим активістом Ігорем Луценком викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні в центрі Києва та вывезли з міста. Вербицького вбили після тортур.

На сьогодні серед усіх фігурантів справи винним визнано лише координатора "тітушок" Олександар Волкова. Його засудили до 9 років в'язниці.

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