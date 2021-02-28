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У Нігерії захоплені студенти розповіли про знущання бойовиків

Автор: Артур Родивилов

Майже 40 студентів та працівників коледжу у Нігерії викрадені 17 лютого озброєними бандитами, звільнені. Підлітки розповіли про знущання в полоні.

Про це повідомляє Daily Post.

Після зустрічі з губернатором штату студенти розповіли, що після викрадення їх примушували понад чотири години пробиратися крізь ліс без перепочинку.

За словами колишніх заручників, їх денний раціон складався з пригорщі бобів і одного пакета з водою на трьох. Деякі з підлітків по поверненню ледь трималися на ногах і просили води.

Викрадення школярів і студентів у Нігерії відбуваються на регулярній основі. Періодично відповідальність за напади беруть екстремістське угрупування "Боко-Харам" і терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, напередодні 317 школярок було викрадено з школи в нігерійському штаті Замфара.

17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. Унаслідок нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в Домоні, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.

Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у банку в Тбілісі. Зловмисник кілька годин тримав у заручниках 9 осіб.

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