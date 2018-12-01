У Нігерії під час поліцейської операції вбили понад 100 осіб

Ілюстративне фото (twitter.com/breakingnewsnig)

Операція проводилася для подолання сплеску злочинності в штаті Замфара

У Нігерії під час поліцейської операції, спрямовано на придушення злочинності у штаті Замфара, було вбито понад 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомили в поліції Нігерії, під час операції, спрямованої для подолання сплеску злочинності у північно-західному штаті Замфара, який характеризувався викраденням людей та вимаганням викупів, було вбито понад 100 осіб. В поліції зазначили, що всі вбиті були бандитами.

"Спільна оперативна група відбила атакуючих із засідки озброєних бандитів у Маганг-Форе, що в штаті Замфара, в результаті атаки загинули 104 бандити. Так саме 104 бандити, а не цивільні, озброєні бандити, які тероризували та вбивали невинних людей", - заявив поліцейський Джимош Мосістіх.

Зазначається, що на початку місяця в Замфару прибули понад 1 тис. поліцейський для патрулювання. За даними поліції, з того часу 85 осіб було затримано через підозру у викраденні людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинуло близько 100 солдатів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Нігерії під час акції протесту силовики вбили більше 40 осіб. Силовики застосували вогнепальну зброю і сльозогінний газ під час розгону протестних маршів, організованих Ісламським рухом Нігерії в підтримку Ібрагіма Закзаки, перебуває у в'язниці з 2015 року.