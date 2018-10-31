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У Нігерії під час акції протесту силовики вбили більше 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 21:59
Фото:акція протесту в Нігерії (Shaykh.Azhar/Nasser.Twitter)
Фото:акція протесту в Нігерії (Shaykh.Azhar/Nasser.Twitter)

Силовики застосували вогнепальну зброю і сльозогінний газ під час розгону протестних маршів

Під час акцій протесту в столиці Нігерії Абуджі сили безпеки вбили 42 прихильників ув'язненого у в'язниці шиїтського лідера Ісламського руху Нігерії Ібрагіма Закзаки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляється, силовики 29 і 30 жовтня застосували вогнепальну зброю і сльозогінний газ під час розгону протестних маршів, організованих Ісламським рухом Нігерії в підтримку Ібрагіма Закзаки, який перебуває у в'язниці з 2015 року.

За словами офіційного представника шиїтського руху Ібрагіма Музи, семеро людей померли від отриманих травм і 35 чоловік були вбиті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нігерії в результаті зіткнень мусульман і християн загинуло 55 осіб. Повідомлялося, що кровопролитні заворушення були спровоковані конфліктом між християнськими і мусульманськими вантажниками на місцевому ринку.

Також РБК-Україна писало, що в Нігерії кількість жертв вибуху і пожежі досягла 60 осіб. Інцидент стався в п'ятницю в районі Осисиоома в штаті Абия на південно-сході країни, за попередньою версією, причиною вибуху міг стати витік на відрізку нафтопроводу, де проводилися ремонтні роботи, або зношеність труб.

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