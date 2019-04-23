У Нігерії поліцейський в'їхав у натовп людей, є жертви

Щонайменше вісім людей загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брав участь у святковій ході з нагоди Великодня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Як повідомляється, ще 30 людей отримали поранення. Відзначається, що велика частина потерпілих - підлітки.

Поліція припускає, що наїзд був здійснений задумано, його причиною стала сварка поліцейського з учасниками процесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Франції в Німі автомобіль наїхав на відвідувачів бару, в результаті інциденту постраждали 2 людини.

Тоді дві людини постраждали в результаті наїзду автомобіля на натовп в Німі. Інцидент стався о 01:00 за місцевим часом. За даними поліції, в п'ятницю 32-річний чоловік направив свій автомобіль на відвідувачів місцевого бару, які перебували на тротуарі перед закладом. В результаті двоє з них отримали легкі травми.

РБК-Україна повідомляло, що у Франції в Камбре в результаті наїзду на натовп біля нічного клубу постраждали сім осіб.

До цього в червні в Нідерландах автобус врізався в натовп людей на концерті, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали травми. Інцидент стався на фестивалі Pink Pop, який проходив в провінції Лимберг.