У Нігерії виявили ще одну нову мутацію коронавірусу

Фото: Нігерія (unsplash)

В Нігерії виявили ще один новий штам коронавірусу. Він відрізняється від того, який знайшли у Великобританії і Південній Африці.

Про це повідомляє Reuters.

Глава Африканського центру з контролю за захворюваннями (CDC) Джон Нкенгасонг уточнив, що необхідні додаткові дослідження.

"Це не така мутація, як у Великобританії і Південній Африці", - сказав Нкенгасонг.

За його словами, особливу тривогу викликає те, що минулого тижня Нігерія повідомила про зростання випадків захворювання коронавірусом на 52%, а Південна Африка – на 40%.

Водночас він зазначив, що поки немає доказів впливу нового штаму на збільшення числа хворих в Нігерії.

В Нігерії зафіксували понад 80 тисяч випадків зараження коронавірусом. Незважаючи на те, що в цій країні проживає більше людей, ніж у будь-якій іншій країні Африки, показник заражень виявився порівняно нижче.

Нагадаємо, 14 грудня велика Британія виявила нову мутацію коронавірусу COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є більш заразною, ніж інші.