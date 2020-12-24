ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Нігерії виявили ще одну нову мутацію коронавірусу

Нігерія, Четвер 24 грудня 2020 23:38
У Нігерії виявили ще одну нову мутацію коронавірусу
Фото: Нігерія (unsplash)
Автор: Даша Харченко

В Нігерії виявили ще один новий штам коронавірусу. Він відрізняється від того, який знайшли у Великобританії і Південній Африці.

Про це повідомляє Reuters.

Глава Африканського центру з контролю за захворюваннями (CDC) Джон Нкенгасонг уточнив, що необхідні додаткові дослідження.

"Це не така мутація, як у Великобританії і Південній Африці", - сказав Нкенгасонг.

За його словами, особливу тривогу викликає те, що минулого тижня Нігерія повідомила про зростання випадків захворювання коронавірусом на 52%, а Південна Африка – на 40%.

Водночас він зазначив, що поки немає доказів впливу нового штаму на збільшення числа хворих в Нігерії.

В Нігерії зафіксували понад 80 тисяч випадків зараження коронавірусом. Незважаючи на те, що в цій країні проживає більше людей, ніж у будь-якій іншій країні Африки, показник заражень виявився порівняно нижче.

Нагадаємо, 14 грудня велика Британія виявила нову мутацію коронавірусу COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є більш заразною, ніж інші.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі НигерияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся