У Нігерії ісламісти вбили 60 і поранили сотні людей

Бойовики захопили місцеву лікарню, підпалили гуманітарний центр ООН і поліцейську дільницю
Не менш 60 людей стали жертвами двох атак бойовиків-ісламістів в штаті Борно на північному сході Нігерії. Поранення отримали сотні людей.
Про це повідомляє Reuters.
Група ісламістів, озброєних важким озброєнням атакували населені пункти Монгуно, де базується низка міжнародних неурядових організацій, і Нганзай.
Бойовики захопили місцеву лікарню, у зв'язку з чим деякі поранені пацієнти вимушено очікували надання допомоги за межами установи.
Також нападники підпалили гуманітарний центр Організації Об'єднаних Націй (ООН) і місцевий поліцейський відділок. За словами представника ООН, об'єкту було завдано лише незначний збиток.
Крім того, терористи розповсюдили листівки, в яких закликали жителів регіону не співпрацювати з військовими або міжнародними групами допомоги.
Зазначимо, з 2002 року на території Нігерії діє радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам", яке стоїть за більшістю терактів в Нігері, Камеруні і Чаді.
Її бойовики виступають проти західної моделі освіти і добивається введення шаріату.
Угруповання "Ісламська держава в Західній Африці" (ISWAP) була створена в 2015 році загонами, що вийшли від "Боко харам".
Нагадаємо, наприкінці травня ісламісти атакували п'ять сіл в Сабон-Бірні в нігерійському штаті Сокото, загинули щонайменше 60 осіб.
У березні бойовики напали на 6 сіл у штаті Кадуна і вбили 50 людей.
Автор: Надія Собенко