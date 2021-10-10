У Нігерії бойовики вбили 20 людей під час нападу на ринок. Також бойовики спалили автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Бандити у великій кількості вбили щонайменше 20 осіб, яких ми бачили і нарахували, і підпалили 9 транспортних засобів", - сказав спеціальний радник міністра справ поліції Сокото Ідріс Гобір.
Також він сказав, що озброєні бандити їздили на мотоциклах і епізодично стріляли, вбиваючи кількох людей.
На північному заході Нігерії з грудня минулого року відбулася хвиля викрадень школярів і жителів села за викуп бандитами, що порушило повсякденне життя мільйонів громадян.