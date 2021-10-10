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У Нігерії бойовики вбили 20 людей під час нападу на ринок

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Нігерія, Неділя 10 жовтня 2021 04:25
У Нігерії бойовики вбили 20 людей під час нападу на ринок Фото: у Нігерії бойовики вбили 20 людей під час нападу на ринок (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Нігерії бойовики вбили 20 людей під час нападу на ринок. Також бойовики спалили автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Бандити у великій кількості вбили щонайменше 20 осіб, яких ми бачили і нарахували, і підпалили 9 транспортних засобів", - сказав спеціальний радник міністра справ поліції Сокото Ідріс Гобір.

Також він сказав, що озброєні бандити їздили на мотоциклах і епізодично стріляли, вбиваючи кількох людей.

На північному заході Нігерії з грудня минулого року відбулася хвиля викрадень школярів і жителів села за викуп бандитами, що порушило повсякденне життя мільйонів громадян.

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