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У Нігерії бойовики напали на в'язницю, звільнивши сотні ув'язнених

Автор: Наталья Скороход

В Нігерія озброєні бойовики напали на в'язницю на південному заході країни. В результаті 575 ув'язнених втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

намагаються зупинити зростання насильства. Кілька об'єктів безпеки, особливо поліцейські дільниці, зазнали аналогічних нападів минулого року.

Нагадаємо, що в Нігерії банди викрадають людей з метою викупу. Жертвами бандитів стають люди похилого віку та діти.

Раніше повідомлялося, що у Нігерії бойовики напали на село. В результаті загинули мирні жителі.

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НигерияАфрика