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В Нигере напали на посольство Франции. Париж пригрозил ответом

Фото: Франция осудила переворот в Нигере (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Нигере, который охватил военный переворот, напали на посольство Франции. В Париже осудили насилие в отношении дипломатического учреждения и пригрозили реакцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Макрон также провел телефонный разговор со президентом Нигера

На происходящее в Нигере также отреагировало Министерство иностранных дел Франции. Дипломатическое ведомство осудило переворот в стране и призвало власти защитить

Переворот в Нигере

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году, но в суде отрицал это.

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