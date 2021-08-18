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У Нігері під час польових робіт бойовики вбили 37 осіб

Автор: Анна Полисученко

У Нігері під час польових робіт бойовики вбили 37 осіб. З початку року в західній частині країни жертвами джихадистів стали щонайменше 450 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

У західноафриканському Нігері, в селищі Дарей-Дайе, джихадисти атакували людей, коли ті працювали в полі. Вбито 37 осіб.

Відзначається, що серед убитих 4 жінки і 13 дітей.

З початку року в західній частині країни жертвами джихадистів стали щонайменше 450 осіб. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки і бігти.

Боротьба з бойовиками на території країни триває дев'ять років.

Раніше ми писали, що в результаті нападу бойовиків в Нігері: загинули майже 140 осіб.

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Нигер