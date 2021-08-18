У Нігері під час польових робіт бойовики вбили 37 осіб. З початку року в західній частині країни жертвами джихадистів стали щонайменше 450 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
У західноафриканському Нігері, в селищі Дарей-Дайе, джихадисти атакували людей, коли ті працювали в полі. Вбито 37 осіб.
Відзначається, що серед убитих 4 жінки і 13 дітей.
З початку року в західній частині країни жертвами джихадистів стали щонайменше 450 осіб. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки і бігти.
Боротьба з бойовиками на території країни триває дев'ять років.
Раніше ми писали, що в результаті нападу бойовиків в Нігері: загинули майже 140 осіб.