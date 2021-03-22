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У Нігері в результаті серії нападів на села вбито 22 людини

Автор: Инна Собора

У Нігерії озброєні злочинці скоїли наліт на три села в районі Тілабепі, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті вбито 22 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Напад стався менш ніж через тиждень після того, як невстановлені нападники вбили 58 жителів села в тому ж регіоні.

Джерело в силах безпеки заявив, що відповідальність за це несуть бойовики Ісламської держави.

Місцеве відділення Ісламського держави активно діє в зоні, і його звинувачують у попередніх напади, в результаті яких загинули десятки мирних жителів і солдатів.

Підозрювані бойовики також вбили не менше 100 мирних жителів 2 січня в ході рейдів на два села в Тиллабери, що стало одним з найбільш смертоносних епізодів в новітній історії країни.

Раніше в Нігерії після нападу бойовиків 317 учениць школи-інтернату штату Замфара пропали безвісти.

РБК-Україна писало, що у Нігерії бойовики напали на педагогічний коледж, в результаті чого один учень убитий, кілька отримали поранення.

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