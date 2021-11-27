Нідерланди посилили локдаун через велику кількість захворювань на COVID-19

З 17:00 до 5:00 другорядні магазини, ресторани, бари та культурні об'єкти будуть закриті. Супермаркети працюватимуть до 20:00. Раніше другорядним магазинам дозволялося працювати до 18:00, а закладам громадського харчування - до 20:00.

Школи залишаться відкритими, незважаючи на те, що найбільше зростання інфікування спостерігається серед дітей. Учні старше 10 років повинні перебувати в коридорах в масках. Діти початкової школи з легкою застудою повинні залишатися вдома і проходити обстеження. Для вчителів також буде обов'язкова маска. У всіх громадських місцях обов'язково соціальне дистанціювання.

Уряд закликав усіх, хто може, працювати з дому, а якщо вони не можуть - дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

Нові заходи набудуть чинності з 28 листопада і триватимуть щонайменше три тижні.

За словами виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Марка Рютте, захворюваність коронавірусом в країні надзвичайно висока, як і раніше - більше 20 000 випадків на день, незважаючи на те, що близько 85% дорослих вакциновані.

Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге сказав, що "за цифрами ховається незаперечна правда, яка полягає в тому, що більше 70% пацієнтів, які потрапляють в реанімацію, не вакциновані".