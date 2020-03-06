Нідерланди повідомили про першу смерть через коронаврус

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів підтвердило першу смерть у результаті захворювання коронавірусом. Про це повідомляє NLTimes.

Як зазначили в МОЗ, перший летальний випадок зафіксовано у Роттердамі. Помер 86-річний чоловік. При цьому походження захворювання чоловіки на цей час не ясно.

За станом на закінчення дня 5 березня в Нідерландах офіційно підтверджені 82 випадки захворювання коронавірусом. Перший випадок в країні був підтверджений 27 лютого.

Відзначимо, в травні в Роттердамі має відбутися пісенний конкурс Євробачення-2020. В Європейській мовній спілці (EBU), який є організатором "Євробачення", повідомили, що стежать за ситуацією та у разі потреби будуть розглядати запасні варіанти проведення конкурсу через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що немає коронавірусу лише у 4 з 27 країн Євросоюзу. COVID-19 не був виявлений в Болгарії, Кіпрі, Мальті та Словаччини.

Також РБК-Україна писало, що 6 березня перший випадок коронавірусу підтвердили в Сербії. Вірус виявили у 43-річного чоловіка, раніше подорожував в Угорщині.