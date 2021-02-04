Нідерланди теж не рекомендують вакцину від AstraZeneca для людей старше 65 років

Рада охорони здоров'я Нідерландів не рекомендує вакцину від коронавірусу AstraZeneca для людей старше 65 років. Однак вакцину запропонували використовувати для вакцинації людей у віці від 60 до 65 років.

Про це повідомляє NOS.

Рада охорони здоров'я сумнівається в тому, що вакцина буде ефективною для людей старше 65 років.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг заявив, що краще почати вакцинацію літніх людей незабаром. Він вважає, що це зможе запобігти смертності і зняти тиск на систему охорони здоров'я.

Якщо де Йонг прийме рекомендації Ради охорони здоров'я, раніше встановлена стратегія вакцинації від COVID-19 знову буде відхилена.

Нагадаємо, сьогодні робоча група з імунопрофілактики Естонії рекомендувала використовувати COVID-вакцину AstraZeneca для літніх людей у віці до 70 років.

Крім того, раніше Італія не рекомендувала щеплення вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.