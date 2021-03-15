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Нідерланди призупинили використання вакцини AstraZeneca

Автор: Артур Родивилов

Нідерланди призупинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про можливі побічні ефекти від цього препарату. Рішення було прийнято як запобіжний захід.

Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

Нідерландське управління з лікарських засобів (MEB), приймаючи рішення про зупинення застосування вакцини, взяло до уваги дані, які надійшли з Норвегії та Данії.

В Нідерландах жодного подібного випадку зафіксовано не було.

У відомстві підкреслили, що доказів зв'язку між утворенням тромбів і ін'єкції вакцини AstraZeneca поки що немає.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Як писало РБК-Україна, низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

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Новини України НідерландиВакцина
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