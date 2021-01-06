Нідерланди останніми в ЄС почали COVID-вакцинацію населення

Сьогодні, 6 січня, у Нідерландах почали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Це остання країна в Європейському Союзі, у якій стартував процес щеплення.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, щеплення в країні роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech. У першу чергу вакцинацію там проходять співробітники будинків для літніх людей та медичні працівники.

Зазначається, що список людей, які отримають препарат, розширюватиметься.

Нагадаємо, поки в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Також РБК-Україна писало, що Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 мільйонів доз цієї вакцини.

Крім цього повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів поки не рекомендує до використання в ЄС вакцини від COVID компанії AstraZeneca. У Євросоюзі хочуть більше даних про її якість.

Також РБК-Україна писало, що у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.