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Нідерланди послаблюють карантин, незважаючи на зростання захворюваності

Автор: Анна Полисученко

З середи Нідерланди послаблять COVID-обмеження. Бари, ресторани, музеї, театри зможуть відновити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.

Бари, ресторани і музеї були закриті з 18 грудня в спробі стримати поширення штаму "Омікрон".

З середи кафе, бари і ресторани будуть відкриті до 22:00. Відвідувачі повинні надати докази вакцинації або одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних і культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб. Нові правила діятимуть до 8 березня.

Цьому рішенню передувала хвиля гніву з боку співробітників готельного сектора, які були розчаровані рішенням уряду дозволити відновити роботу магазинів, спортивних залів, перукарень і секс-працівників з 15 січня, в той час як їх сектор залишався закритим.

Кафе в декількох містах відкрилися всупереч обмеженням минулих вихідних, а десятки музеїв і театрів на знак протесту на один день відкрилися як салони краси.

Громадська підтримка суворих заходів також неухильно слабшала протягом останнього місяця, а в столиці, Амстердамі, почастішали масові демонстрації проти правил.

Незважаючи на обмеження, кількість нових випадків коронавірусу зростає. У Нідерландах реєструють близько 60 000 випадків на день. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 51% до понад 366 000, в той час як кількість госпіталізацій у відділенні інтенсивної терапії зменшилася на 34%.

На сьогоднішній день вакциновано майже 90% жителів Нідерландів.

Раніше ми писали, що нідерландські музеї та театри відкрилися як спортзали та перукарні на знак протесту.

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Нідерланди