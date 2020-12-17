Нідерланди мають намір розпочати масову вакцинацію від COVID-19 у січні

Європейське агентство з лікарських засобів схвалить використання вакцини

Нідерланди очікують отримати перші 500 тисяч доз вакцини Pfizer і BioNTech до кінця року.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС почне масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня.

До цього вона запропонувала країнам Євросоюзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Крім того, напередодні віце-президент Єврокомісії Маргаритис Схинас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від COVID-19 буде видано через дві доби після схвалення.

Додамо, що BioNTech і Pfizer. Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.