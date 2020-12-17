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Нідерланди мають намір розпочати масову вакцинацію від COVID-19 у січні

Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів схвалить використання вакцини

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Нідерланди очікують отримати перші 500 тисяч доз вакцини Pfizer і BioNTech до кінця року.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС почне масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня.

До цього вона запропонувала країнам Євросоюзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Крім того, напередодні віце-президент Єврокомісії Маргаритис Схинас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від COVID-19 буде видано через дві доби після схвалення.

Додамо, що BioNTech і Pfizer. Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

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