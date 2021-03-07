Нідерланди змінили вимоги щодо COVID-тестів для авіапасажирів з України

Уряд Нідерландів змінили правила щодо тестів на коронавірус для авіапасажирів з країн з високим ризиком зараження, серед яких і Україна. Для вильоту в країну можливі дві опції тестування.

Щоб потрапити в Нідерланди пасажирам з України можна здати один негативний ПЛР-тест не більше ніж за 12 годин до вильоту. При цьому залишається можливість здачі двох тестів - одного ПЛР-тесту не раніше ніж за 72 години до вильоту і другого експрес-тесту не більш ніж за чотири години до посадки.

Вимоги діють для пасажирів старше 13 років які летять як Нідерланди, так і в треті країни з пересадкою.