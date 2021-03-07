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Нідерланди змінили вимоги щодо COVID-тестів для авіапасажирів з України

Автор: Роман Тверденко

Уряд Нідерландів змінили правила щодо тестів на коронавірус для авіапасажирів з країн з високим ризиком зараження, серед яких і Україна. Для вильоту в країну можливі дві опції тестування.

Про це Avianews.com.

Щоб потрапити в Нідерланди пасажирам з України можна здати один негативний ПЛР-тест не більше ніж за 12 годин до вильоту. При цьому залишається можливість здачі двох тестів - одного ПЛР-тесту не раніше ніж за 72 години до вильоту і другого експрес-тесту не більш ніж за чотири години до посадки.

Вимоги діють для пасажирів старше 13 років які летять як Нідерланди, так і в треті країни з пересадкою.

Раніше в неділю повідомлялося, що в Україні підтвердили 7 167 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.

Також відомо, що уряд Швейцарії має намір забезпечити населення безкоштовними тестами на COVID-19. Це допоможе країні швидше впоратися з локдауном.

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Новини України НідерландиКоронавірус
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