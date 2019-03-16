У Нідерландах затримали двох підозрюваних у справі про теракти в Парижі

Підозрювані, можливо, передали зброю виконавцям терактів у концертному залі "Батаклан" і ресторанах в околицях Парижа

Полиция Нидерландов задержала в Амстердаме двух мужчин по делу о терактах в Париже в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В прокуратуре Амстердама рассказали, что подозреваемые, возможно, передали оружие исполнителям терактов в концертном зале "Батаклан", нескольких барах и ресторанах в окрестностях Парижа и у стадиона Stade de France,

"Мужчины в возрасте 29 и 31 года были задержаны еще 12 марта. Полиция провела обыски в их квартирах и конфисковала компьютеры, документы и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе терактов в Париже использовалось и автоматическое оружие, и некоторые из предполагаемых исполнителей в октябре 2015 года ездили в Нидерланды, чтобы забрать это оружие.

Полиция вышла на след предполагаемых пособников терактов в ходе расследования, проводившегося международной бригадой нидерландских, бельгийских и французских следователей.

29-летний подозреваемый в настоящее время находится в следственном изоляторе в Роттердаме. Другого задержанного 15 марта временно освободили из-под стражи по состоянию здоровья.

Напомним, 5 февраля в Брюсселе начался судебный процесс по делу француза Салаха Абдеслама - единственного выжившего подозреваемого в организации терактов в Париже. Он был участником террористической группы, которая совершила нападения 13 ноября 2015 года в столице Франции и пригороде Сен-Ден. Тогда погибли 137 человек включая 7 нападавших.