ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нідерландах затримали двох підозрюваних у справі про теракти в Парижі

Новини » Суспільство    16.03.2019 - 03:16
У Нідерландах затримали двох підозрюваних у справі про теракти в Парижі
Фото: теракти в Парижі (flickr.com/PRORoberto Maldeno)

Підозрювані, можливо, передали зброю виконавцям терактів у концертному залі "Батаклан" і ресторанах в околицях Парижа

Поліція Нідерландів затримала в Амстердамі двох чоловіків у справі про теракти в Парижі в 2015 році, в результаті яких загинули 130 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У прокуратурі Амстердама розповіли, що підозрювані, можливо, передали зброю виконавцям терактів у концертному залі "Батаклан", кількох барах і ресторанах в околицях Парижа і біля стадіону Stade de France,

"Чоловіки віком 29 і 31 років були затримані ще 12 березня. Поліція провела обшуки в квартирах і конфіскувала комп'ютери, документи і мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час терактів у Парижі використовувалася й автоматична зброя, і деякі з передбачуваних виконавців у жовтні 2015 року їздили до Нідерландів, щоб забрати цю зброю.

Поліція вийшла на слід ймовірних пособників терактів під час розслідування, яке проводилося міжнародною бригадою нідерландських, бельгійських і французьких слідчих.

29-річний підозрюваний нині перебуває у слідчому ізоляторі в Роттердамі. Іншого затриманого 15 березня тимчасово звільнили з-під варти за станом здоров'я.

Нагадаємо, 5 лютого у Брюсселі розпочався судовий процес у справі француза Салаха Абдеслама - єдиного вцілілого підозрюваного в організації терактів у Парижі. Він був учасником терористичної групи, яка здійснила напади 13 листопада 2015 року в столиці Франції та передмісті Сен-Ден. Тоді загинули 137 осіб, у тому числі 7 нападників.

В Амстердамі сталася стрілянина, є загиблий Влада Франції уточнила інформацію про число постраждалих від вибуху в Парижі
Новини України НідерландиТеракти в Парижі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся