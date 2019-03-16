У Нідерландах затримали двох підозрюваних у справі про теракти в Парижі

Фото: теракти в Парижі (flickr.com/PRORoberto Maldeno)

Підозрювані, можливо, передали зброю виконавцям терактів у концертному залі "Батаклан" і ресторанах в околицях Парижа

Поліція Нідерландів затримала в Амстердамі двох чоловіків у справі про теракти в Парижі в 2015 році, в результаті яких загинули 130 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У прокуратурі Амстердама розповіли, що підозрювані, можливо, передали зброю виконавцям терактів у концертному залі "Батаклан", кількох барах і ресторанах в околицях Парижа і біля стадіону Stade de France,

"Чоловіки віком 29 і 31 років були затримані ще 12 березня. Поліція провела обшуки в квартирах і конфіскувала комп'ютери, документи і мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час терактів у Парижі використовувалася й автоматична зброя, і деякі з передбачуваних виконавців у жовтні 2015 року їздили до Нідерландів, щоб забрати цю зброю.

Поліція вийшла на слід ймовірних пособників терактів під час розслідування, яке проводилося міжнародною бригадою нідерландських, бельгійських і французьких слідчих.

29-річний підозрюваний нині перебуває у слідчому ізоляторі в Роттердамі. Іншого затриманого 15 березня тимчасово звільнили з-під варти за станом здоров'я.

Нагадаємо, 5 лютого у Брюсселі розпочався судовий процес у справі француза Салаха Абдеслама - єдиного вцілілого підозрюваного в організації терактів у Парижі. Він був учасником терористичної групи, яка здійснила напади 13 листопада 2015 року в столиці Франції та передмісті Сен-Ден. Тоді загинули 137 осіб, у тому числі 7 нападників.