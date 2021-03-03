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У Нідерландах біля центру з тестування на COVID прогримів вибух

Автор: Юлія Струк

У середу вранці біля центру з тестування на COVID-19 в нідерландському місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія) прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє громадське телерадіомовлення Нідерландів.

За попередньою версією, спрацював саморобний вибуховий пристрій, змонтований в металевій трубі.

У будівлі центру вибиті вікна.

На місці події працює група вибухотехніків, вони обстежують околиці, з'ясовуючи, чи не залишилося поблизу інших небезпечних пристроїв.

Ведеться розслідування.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року правоохоронці перевірили територію вокзалу в Утрехті (Нідерланди) на предмет вибухонебезпечних предметів після повідомлення про загрозу вибуху. Поліція затримала двох підозрюваних.

Як писало РБК-Україна, до цього поліція Утрехта отримала повідомлення про загрозу вибуху на вокзалі. Всіх відвідувачів і персонал вокзалу довелося евакуювати.

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Новини України НідерландиВибухКоронавірус
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