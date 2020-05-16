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У Нідерландах у собак і кішок виявили антитіла до коронавірусу

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 04:33
У Нідерландах у собак і кішок виявили антитіла до коронавірусу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вважається, що тварини могли бути інфіковані своїми господарями

В Нідерландах у домашніх кішок і собак виявили антитіла до коронавірусної інфекції. Це перший подібний випадок в країні.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє агенство Reuters.

Наголошується, що йдеться поки про одну собаку і трьох кішок. Виявлення антитіл означає, що тварини перехворіли коронавірусною інфекцією. Вважається, що собака заразилася від свого власника, сказала міністр сільського господарства країни Карола Схоутен.

Що стосується кішок, то всі вони мешкали на одній з ферм і неподалік від неї. У власника ферми раніше був діагностований коронавірус. Для дослідження поряд з фермою відловили 11 кішок, у трьох з них була виявлена інфекція.

Нагадаємо, американські вчені провели експеримент, в ході якого з'ясували, що інфіковані коронавірусом кішки здатні заражати COVID-19 здорових кішок, навіть якщо у хворих тварин не спостерігалися симптоми.

Раніше в зоопарку Нью-Йорка вперше підтвердили коронавірус у тварини. COVID-19 діагностували у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса. Вік тигриці становить чотири роки.

Крім того, вчені з Уханя встановили, що в місті приблизно 15% тварин заражені коронавірусом.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України НідерландизаражениеКоронавірус
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