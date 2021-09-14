У Нідерландах рекомендували третю щеплення від COVID для людей з імунними розладами

За словами голови Ради з охорони здоров'я Нідерландів Барта-Яна Куллберга, лікарі повинні вирішити, хто саме отримає додаткове щеплення.

У деяких людей з порушеннями імунітету, наприклад, у пацієнтів, які перенесли трансплантацію, після двох щеплень імунна відповідь відсутня або недостатня. Очікується, що третя доза вакцини посилить цю відповідь, так що ця група буде краще захищена від вірусу.

За словами Куллберга, важливо, щоб додаткове щеплення для цієї групи була введена швидко.

Рада з охорони здоров'я також рекомендує підготуватися до проведення так званої бустерної вакцинації інших груп населення, якщо ефективність вакцини від серйозних захворювань знизиться.

"Як тільки намітиться тенденція до зниження ефективності вакцини проти важких захворювань, слід розглянути можливість проведення бустерної вакцинації", - заявили в Раді з охорони здоров'я.