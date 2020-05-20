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У Нідерландах працівник ферми заразився коронавірусом від норки

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 07:09
У Нідерландах працівник ферми заразився коронавірусом від норки
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У квітні зараження коронавірусом підтвердилося у норок на двох фермах

На тваринницькій фермі в нідерландській провінції Північний Брабант зафіксований випадок передачі коронавірусу COVID-19 від норки людині. Стан здоров'я інфікованого співробітника не уточнюється.

Про це йдеться в листі міністра сільського господарства країни Кароли Скоутен до парламенту, повідомляє Reuters.

У квітні міністерство сільського господарства Нідерландів повідомило, що зараження коронавірусом підтвердилося у норок на двох звірівницьких фермах в провінції Північний Брабант. Тоді відомство обмежило доступ до фермам в якості запобіжного заходу, але заявило, що ризик поширення вірусу від звірів до людини немає.

Однак у своєму листі міністр визнала, що випущені раніше міністерством рекомендації, згідно з якими передача вірусу від тварин людині неможлива, були помилковими. У той же час вона зазначила, що ризик зараження людини від тварин все ще оцінюється як мінімальний.

Поточний стан захворілого працівника ферми в листі не уточнюється.

Нагадаємо, в Нідерландах у домашніх кішок і собак виявили антитіла до коронавірусної інфекції. Це перший подібний випадок в країні.Тварини заразилися від своїх господарів.

Раніше в зоопарку Нью-Йорка вперше підтвердили коронавірус у тварини. COVID-19 діагностували у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки).

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України НідерландиКоронавірус
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