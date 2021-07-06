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У Нідерландах посеред вулиці стріляли у журналіста

Автор: Дмитро Левицький

У Амстердамі ввечері 6 липня стався збройний напад на кримінального журналіста Пітера де Вріса. Невідомий декілька разів вистрелив у журналіста з пістолета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Амстердаму та видання NL Times.

"У Пітера де Вріса стріляли. Він доставлений в лікарню з важкими травмами. Детективи відкрили широкомасштабне розслідування", - заявили поліцейські.

Водночас нідерландське ЗМІ повідомляє, що прозвучало щонайменше п'ять пострілів і журналіст отримав поранення в голову. Очевидець події, яка перебувала з пораненим журналістом до прибуття медиків, розповіла, що він був живий, коли його забрали в лікарню.

Інцидент стався близько 19:30 поблизу знімального майданчику телешоу Пітера де Вріса стріляли вже після того, як він залишив студію.

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НідерландиАмстердамжурналистыСтрільба