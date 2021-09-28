У Нідерландах планували вбивство прем'єр-міністра

У Нідерландах правоохоронці розкрили змову з підготовки вбивства прем'єр-міністра країни Марка Рютте. Поліція затримала одного з підозрюваних, а саме лідера партії Гаазької єдності Арнуда ван Дорна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Правоохоронці затримали ван Дорна 26 вересня, але наступного дня, після допиту, його відпустили. Однак про затримання ван Дорна стало відомо тільки сьогодні.

Гаазька прокуратура підтвердила, що ван Дорна затримували, а також зазначила, що розслідування підготовки замаху на прем'єра Рютте все ще триває. Правоохоронці підозрюють ван Дорна в тому, що він намагався зібрати інформацію для підготовки замаху.

Водночас нідерландські ЗМІ повідомляють, що за Рютте, який часто пересувається на велосипеді без сильної охорони, слідкували "розвідники", пов'язані з мережею наркоторговців. Після того, як поліція дізналася про підготовку замаху, прем'єра країни почали посилено охороняти.