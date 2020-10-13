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У Нідерландах перша людина у світі померла від повторного зараження коронавірусом

Автор: РБК-Україна

В Нідерландах померла жінка, у якої повторно виявили коронавірус. Це перша смерть в світі після повторного зараження.

Про це повідомляє BNO News.

Померла, 89-річна жінка, також страждала від рідкісної форми лімфоми − макроглобулінемії Вальденстрема.

На початку року вона поступила в лікарню з лихоманкою і сильним кашлем. Тест на коронавірус виявився позитивним. Жінка провела в лікарні п'ять днів, після чого симптоми зникли.

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Через два місяці у жінки знову підвищилася температура, з'явився кашель і задишка.

Пацієнтка знову отримала позитивний результат тесту на коронавірус. На восьмий день стан жінки погіршився, а через два тижні вона померла.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Також раніше в організації заявляли, що коронавірусом могли заразитися 10% населення Землі, а кількість підтверджених випадків сильно занижена і не відповідає реальній ситуації.

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