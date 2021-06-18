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У Нідерландах скасовують майже всі обмеження по COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Нідерландів прийняла рішення скасувати з 26 червня майже все карантинні обмеження, які були введені через COVID-19. Серед головних умов - дотримання соціальної дистанції в місцях масового скупчення людей.

Про це повідомив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте, передає видання De Stad Gorinchem.

"При дотриманні соціальної дистанції в 1,5 метра дозволяється практично все. Без обмежень, часу закриття, заборони на вживання алкоголю, порад про кількість гостей вдома і масок в магазинах", - цитує видання Рютте.

За його словами, послаблення набудуть чинності з 26 червня. З цієї дати зможуть відновити роботу нічні клуби за умови використання програми CoronaCheck, який дозволить визначити, чи повністю вакцинований відвідувач від коронавірусу і чи є у нього негативний тест на коронавірус за 40 годин.

Театрам, музеям та іншим закритим майданчикам буде дозволено з цього дня збільшити число відвідувачів, якщо вони будуть використовувати додаток CoronaCheck.

Нагадаємо, на початку червня уряд Нідерландів прийняв рішення почати пом'якшувати обмеження щодо коронавірусу.

Відзначимо, в березні суд у Нідерландах ухвалив скасувати комендантську годину, введений на тлі поширення коронавірусу, оскільки він серйозно порушує права людини.

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