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У Нідерландах назвали стрілянину в Утрехті терактом

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 15:27
У Нідерландах назвали стрілянину в Утрехті терактом
Фото: теракт в Утрехті (фото: twitter.com/teddyeugene)

У салоні автомобіля, на якому намагався втекти стрілок, був знайден лист

Поліцейські Нідерландів виявили лист, який свідчить про терористичні мотиви Гокмена Таниса, який є головним підозрюваним у стрілянині в Утрехті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що представниками поліції королівства в салоні автомобіля, на якому намагався втекти підозрюванний, було знайдено лист, який свідчить про терористичні мотиви його дій. Крім того, слідчі з'ясували, що нападник не був знайомий ні з однією з жертв.

Нагадаємо, вранці 18 березня у одному з трамваї міста Утрехт сталася стрілянина. За останніми даними, троє людей загинули, ще декілька отримали поранення. Особистість стрілка була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. Ним виявився 37-річний громадянин Туреччини Гоксена Таниса.

Після стрілянини в Утрехті рівень терористичної загрози підвищили до максимального. Крім того, влада Нідерландів посилила заходи безпеки в аеропортах і на ключових інфраструктурних об'єктах. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нідерландах поліція затримала третього підозрюваного у стрілянині в Утрехті.

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