У Нідерландах кількість інфікованих COVID-19 перевищила 15 тисяч осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами коронавіруса в Нідерландах стали 1487 осіб

В Нідерландах кількість хворих коронавірусом перевищила 15 тисяч осіб, близько 1,5 тисяч померло. Про це повідомили в Національному інституті охорони здоров'я Нідерландів.

Згідно зі статистичними даними нідерландських медиків, за останню добу в країні підтвердили 1026 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в Нідерландах кількість інфікованих досягло показника в 15 723 людини. З них 1487 осіб померли, 148 - за останню добу.

При цьому в інституті відзначили скорочення темпу збільшення нових випадків захворювання після введення урядом обмежувальних заходів.

"Кількість прийнятих у лікарні пацієнтів і число смертей збільшуються повільніше, ніж можна було б очікувати без заходів. Однак потрібні додаткові зусилля для того, щоб уповільнити поширення коронавіруса", - зазначили в місцевому МОЗ.

Нагадаємо, 23 березня уряд Нідерландів ввів заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися в групи більше двох осіб у зв'язку з пандемією коронавіруса. Обмежувальні заходи, введені до 1 червня.

Згодом у Нідерландах заявили, що завдяки правильним діям уряду, вдалося зупинити швидке поширення коронавірусу в країні.