В Нідерландах не вистачає COVID-тестів через спалах захворювання

МОЗ Нідерландів заявило про нестачу тестів на коронавірус. Другий день поспіль в країні реєструють більше 20 тисячі випадків зараження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Країна зіткнулася з найвищими показниками захворюваності на коронавірус серед населення з початку пандемії.
Наразі Національна служба громадської охорони здоров’я працює над можливостями розширення тестування на тлі спалаху COVID-19.
Зазначається, що в країні 85% дорослого населення завершили повний курс вакцинування.
Водночас нова хвиля захворювання почалася після того, як уряд скасував обмеження на соціальне дистанціонування ще в вересні поточного року.