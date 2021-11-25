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В Нідерландах готують нові "жорсткі заходи" для боротьби з COVID

Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди готуються до введення "жорстких" заходів для утримування поширення коронавірусу в країні. Нові правила, ймовірно, оголосять вже цієї п’ятниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністри охорони здоров’я Уго де Йонге підтвердив запровадження"жорстких заходів". Він додав, що вжитих заходів на початку листопада було недостатньо.

Серед запроваджених обмежень були:

  • обов’язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях;
  • обмеження роботи барів та ресторанів до 20:00.

В країні лікарні скорочують обсяг своїх послуг, аби звільнити місця для хворих на коронавірус пацієнтів.

Сьогодні в Нідерландах повний курс вакцинації пройшли близько 85% дорослого населення, водночас за останній тиждень щодня реєстрували більше 20 тисяч нових випадків зараження.

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