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У Нідерландах через феєрверк постраждали діти: один помер

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Амстердам, П'ятниця 31 грудня 2021 22:40
У Нідерландах через феєрверк постраждали діти: один помер Фото: у Нідерландах при запуску феєрверку загинула дитина (twitter.com/TheEdgyVeggie1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У містечку Хаксберген (Нідерландів) під час запуску феєрверку постраждали дві дитини. Один з них помер у лікарні, за життя другого продовжують боротися лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Нідерландів.

Як зазначили правоохоронці, хлопчики 11 і 12 років спостерігали за запуском саморобного феєрверка з молотом. В результаті діти отримали серйозні травми. Старший з них був доставлений в лікарню санітарною авіацією, де помер від отриманих ран. Друга дитина госпіталізована, медики продовжують боротися за її життя.

Причини події з'ясовує поліція. Чоловік, який запускав феєрверк, затриманий. Інших коментарів правоохоронці поки не дають.

За інформацією місцевих ЗМІ, діти спостерігали, як чоловік запускав феєрверк за допомогою саморобної установки під час вечірки, в якій брали участь чотири сім'ї.

Саморобна установка для запуску феєрверків - klaphamer - популярна традиція в Нідерландах і не заборонена владою.

У Нідерландах через феєрверк постраждали діти: один помер

Фото: саморобна установка молот для запуску феєрверків (twitter.com/NoniTwit1)

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