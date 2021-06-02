У Нідерландах не будуть вакцинувати молодих людей препаратом Johnson & Johnson

У Нідерландах молодих людей не будуть вакцинувати від COVID-19 препаратом Janssen компанії Johnson & Johnson. Їм будуть пропонувати вакцини Moderna або Pfizer.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Нідерландів Хуго де Йонге , передає De Telegraaf.

Міністр додав, що зараз замінити вакцину Johnson & Johnson в Нідерландах можливо на інші. За його словами, в країні доступні вакцини від компанії Moderna або Pfizer/BioNTech.

Таким чином, вакцина компанії Johnson & Johnson буде виключена з програми вакцинації для молодих людей.

Однак на даний препарат як і раніше доступний для моряків, солдатів, а також бездомних.