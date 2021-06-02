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У Нідерландах не будуть вакцинувати молодих людей препаратом Johnson & Johnson

Автор: РБК-Україна

У Нідерландах молодих людей не будуть вакцинувати від COVID-19 препаратом Janssen компанії Johnson & Johnson. Їм будуть пропонувати вакцини Moderna або Pfizer.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Нідерландів Хуго де Йонге, передає De Telegraaf.

Міністр додав, що зараз замінити вакцину Johnson & Johnson в Нідерландах можливо на інші. За його словами, в країні доступні вакцини від компанії Moderna або Pfizer/BioNTech.

Таким чином, вакцина компанії Johnson & Johnson буде виключена з програми вакцинації для молодих людей.

Однак на даний препарат як і раніше доступний для моряків, солдатів, а також бездомних.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що влада Данії вирішила не включати вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson в свою програму вакцинації.

Однак нещодавно уряд Данії звернувся до управління охорони здоров'я країни з проханням переглянути рішення про виключення з програми вакцинації препарат Johnson & Johnson.

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