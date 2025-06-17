Ночной удар РФ по Киеву: из-под завалов многоэтажки достали тела еще пяти погибших

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Сегодня ночью, 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав 472 ударных дрона и десятки ракет. В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, в Дарницком районе в результате атаки поврежден детский сад и нежилые здания. В Подольском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.

Также горели верхние этажи жилого дома в Шевченковском районе, нежилое здание в Соломенском, несколько локаций в Дарницком, складские помещения в Святошинском. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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